Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe eşleşmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe eşleşmesi - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe eşleşmesi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor'un kulüp temsilcileri, kurayı değerlendirdi.

Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe eşleşmesi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor'un kulüp temsilcileri, kurayı değerlendirdi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Şehir için büyük takımlardan birinin Kırklareli'ne gitmesi çok önemli. Özellikle de Fenerbahçe'nin gitmesi, Trakya'da çok sayıda taraftarımız var. Onlarla da kucaklaşacağız. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar, çeyrek finale çıktılar. Bu çok fazla rastlanan bir şey değil. Kupanın güzelliği burada zaten. Her iki takıma başarılar diliyorum. Trakya'daki bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İlk maçın da orada olması şöyle bir avantaj, kış şartlarında çok fazla seyahat etmeyeceğiz. Bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ise eşleşmeyle ilgili şöyle konuştu:

"Her iki takım için de hayırlı olmasını diliyorum. Turu geçtikten sonra zaten açıklamamızda dedik ki Fenerbahçe Kulübümüz Kırklareli'mize gelsin. Çünkü ilimizin, Trakya'mızın reklamı için önemli bir faktördü. Çünkü biz Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılmasını artık istemiyorduk. Bu konu hakkında da bayağı önümüz açıldı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Biz dostuz, yeneriz, yeniliriz, turu atlarız ya da atlayamayız iyi mücadele edip görsel olarak da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Artık ondan ötesine de Allah nasip ederse ileri gitmek istiyoruz. Etmezse de canımız sağ olsun. Biz burada hep beraber Trakya halkının ne kadar misafirperver olduğunu göstermek istiyoruz."

Trakya Bölgesi, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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