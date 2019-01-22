Türkiye Kupası'nda Hakemler Belli Oldu
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Anatalyaspor ve Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor maçlarının hakemleri belli oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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