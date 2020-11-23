Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları yarın, 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. 24 Kasım Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe , Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

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