Türkiye Kupası'nda kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Seri başı uygulaması olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı... Dün oynanan maçlarla son 16 turu tamamlandı ve çeyrek final aşamasına geçildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün saat 15: 00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Spor Arena'da bu sayfadan an bean takip edebileceğiniz kura çekiminde seri başı uygulaması olacak.



Seri başı takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor



Seri başı olmayan takımlar: Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor, DG Sivasspor, Kırklarelispor



Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta; rövanş mücadeleleri ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.



Leo Messi yine sahnede;













