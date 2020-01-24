Türkiye Kupası'nda kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Seri başı uygulaması olacak mı? - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Seri başı uygulaması olacak mı? - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Seri başı uygulaması olacak mı?

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı... Dün oynanan maçlarla son 16 turu tamamlandı ve çeyrek final aşamasına geçildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı... Dün oynanan maçlarla son 16 turu tamamlandı ve çeyrek final aşamasına geçildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün saat 15: 00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.


Spor Arena'da bu sayfadan an bean takip edebileceğiniz kura çekiminde seri başı uygulaması olacak.


Seri başı takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor


Seri başı olmayan takımlar: Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor, DG Sivasspor, Kırklarelispor


Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta; rövanş mücadeleleri ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.


Leo Messi yine sahnede;





Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Riva, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:34 
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