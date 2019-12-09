Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda sakatlanan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda sakatlanan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda sakatlanan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta içinde oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sol dizinde yırtık oluşan ve sezonu kapatan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.

Türkiye Kupası'nda sakatlanan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta içinde oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sol dizinde yırtık oluşan ve sezonu kapatan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.

Süper Lig'de son sırada bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda oynanan Manisa FK maçının 39'uncu dakikasında çapraz bağları kopan ve menüsküsünde yırtık oluşan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da bugün ameliyat edildi. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Temel, sezonu kapatan Nurettin Korkmaz'ı hastanede ziyaret etti. Genç futbolcu hastanede taraftara da "En kısa sürede iyileşip yeşil sahalara dönmek istiyorum. Ameliyatım başarılı geçti" mesajını gönderdi.


İstikbal Mobilya, Nurettin Korkmaz, Türkiye Kupası, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
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