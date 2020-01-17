Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

7 saat önce

Ziraat Türkiye Son 16 Turu rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Son 16 Turu rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları 21 Ocak Salı günü oynanacak iki müsabakayla başlayacak. Salı günü oynanacak 2 maçta görev alacak hakemler de belli oldu.

Salı günü oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

14: 00 GMG Kırklarelispor – Medipol Başakehir: Koray Gençerler

20: 30 FenerbahçeHes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk


Türkiye Kupası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:12 Kaynak: DHA
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