Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Salı günü oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları 21 Ocak Salı günü oynanacak iki müsabakayla başlayacak. Salı günü oynanacak 2 maçta görev alacak hakemler de belli oldu.

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