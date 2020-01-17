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Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
7 saat önce
Ziraat Türkiye Son 16 Turu rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:12 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Son 16 Turu rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları 21 Ocak Salı günü oynanacak iki müsabakayla başlayacak. Salı günü oynanacak 2 maçta görev alacak hakemler de belli oldu.
Salı günü oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
14: 00 GMG Kırklarelispor
– Medipol Başakehir: Koray Gençerler
20: 30 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
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