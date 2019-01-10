Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Program şu şekilde:
İLK MAÇLAR
15 Ocak Salı
16.00 Kayserispor
- Akhisarspor
18.00 Antalyaspor
- Göztepe
19.50 Boluspor
- Galatasaray
16 Ocak Çarşamba
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor
- Bodrum
Belediyesi Bodrumspor
18.30 Medipol Başakşehir
- Hatayspor
20.30 Trabzonspor
- Balıkesirspor
Baltok
17 Ocak Perşembe
18.30 Aytemiz Alanyaspor
- Kasımpaşa
20.30 Ümraniyespor - Fenerbahçe
RÖVANŞ MAÇLARI
22 Ocak Salı
18.00 Akhisarspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Boluspor
23 Ocak Çarşamba
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.00 Göztepe - Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor
24 Ocak Perşembe
13.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir
18.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Ümraniyespor