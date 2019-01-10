Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Programı Belli Oldu

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Programı Belli Oldu

26 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Programı Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Program şu şekilde:

İLK MAÇLAR

15 Ocak Salı

16.00 Kayserispor - Akhisarspor

18.00 Antalyaspor - Göztepe

19.50 Boluspor - Galatasaray

16 Ocak Çarşamba

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor

20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok

17 Ocak Perşembe

18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

20.30 Ümraniyespor - Fenerbahçe

RÖVANŞ MAÇLARI

22 Ocak Salı

18.00 Akhisarspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Boluspor

23 Ocak Çarşamba

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor

18.00 Göztepe - Antalyaspor

20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor

24 Ocak Perşembe

13.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir

18.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Ümraniyespor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:37 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor
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