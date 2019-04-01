Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Başlıyor

Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Başlıyor

1 saat önce

Milli Takım ve seçimler nedeniyle futbola verilen ara sonra eriyor.

Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Milli Takım ve seçimler nedeniyle futbola verilen ara sonra eriyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray, yarın evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak tek mücadele ile başlıyor. Günün maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspo'u ağırlayacak. 20.00'de başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

MALATYASPOR İLE 4. RANDEVU Renktaş iki takım, yarın 4. randevularında kozlarını paylaşacak. Galatasaray ve E.Y. Malatyaspor, geçmişte 3 kere karşı karşıya gelirken, söz konusu maçlarda Malatya ekibi sahadan 2, Galatasaray ise 1 galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, 6 Nisan Cumartesi günü yine Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipler, 5 günde 2 kere birbirlerine rakip olacak.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER? Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray, kupada yarı finale 5. Tur'da Keçiörengücü, Son 16 Turu'unda Boluspor ve Çeyrek Final'de de Hatayspor'u eleyerek geldi. Yeni Malatyaspor ise 4.Tur'da Krıklarelispor, 5.Tur'da Etimesgut Belediye, Son 16 Turu'nda Bodrumspor ve Çeyrek Final'de de Göztepe'yi saf dışı bırakarak yarı finale çıktı. Türkiye Kupası Yar Finali'nde oynanacak bir diğer mücadelede ise çarşamba günü Ümraniyespor, Akhisarspor'u ağırlayacak. 20.00'de başlayacak maçı Abulkadir Bitigen yönetecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

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