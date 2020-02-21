Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı

22 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 Mart, rövanş müsabakaları ise 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:

3 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

4 Mart Çarşamba

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

21 Nisan Salı

20.30 Fenerbahçe - Trabzonspor

22 Nisan Çarşamba

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:31 Kaynak: DHA
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