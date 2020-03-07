Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu! - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu!

6 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga EdisFenerbahçe Öznur Kablo: Williams 6, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 2, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 11, Gray 12, Iagupova 22, Zandalasini 15, Esra Ural Topuz 2, Stokes 5İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Defne...

Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu!, System.String[]

Salon: Adana Atatürk


Hakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga Edis


Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 6, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 2, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 11, Gray 12, Iagupova 22, Zandalasini 15, Esra Ural Topuz 2, Stokes 5


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı, Williams 28, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 8, Grigalauskyte, Cado 4, Gamze Takmaz 2, Anigwe 19, Melek Yusufoğlu


1. Periyot: 13-17


Devre: 33-30


3. Periyot: 56-44


Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.


İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti.


Üçüncü çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi.


Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu ve kupayı 13. kez müzesine götürdü.


Mustafa Kemal Atatürk, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı
Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]