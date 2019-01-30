Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nın Renkli Geçmesi İçin Çalışıyoruz" - İstanbul

Türkiye Kupası'nın Renkli Geçmesi İçin Çalışıyoruz" - İstanbul

7 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda kalan final turlarında güzel maçlar izleyeceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda kalan final turlarında güzel maçlar izleyeceklerini söyledi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Düşmez, "Türkiye Kupası'nı kendimi bildim bileli çok değerli bulurum. Bu gün de aynı fikirdeyim. Elimizden geldiği kadar Türkiye Kupası'nın renkli geçmesi için çalışıyoruz. Güzel maçlar izledik. Lig uzun bir maraton ve favoriler kazanıyor. Kupada tek maçta o gün kötü olan yeniliyor ve sürpriz olabiliyor. Kupanın güzel bir enerjisi var. Güzel maçlar izleyeceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Kupası'nda finalin 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacağını aktaran Düşmez, "Bu yılki finalin Sivas'ta olmasının çok büyük önemi var. Görev süremizde finalleri Anadolu'ya taşıyoruz. Bunun da Sivas Kongresi'nin toplanmasının 100. yılı nedeniyle Sivas'ta olmasının birlik ve beraberlik mesajı var." ifadelerini kullandı.

Son iki kupayı Atiker Konyaspor ve Akhisarspor'un kazandığını hatırlayan Ali Düşmez, "TFF yönetimi olarak bunları gelişme olarak adlandırıyoruz. Favorilerin kazanmadığı maçlar ve turnuvalarda futbolun gelişmesinden bahsedebiliriz. İki turnuvayı Anadolu kulüplerimiz kazandı. Bu dönem ne olur bilmiyorum. Bizim görevimiz şampiyona kupayı vermek. Bize, güzel, centilmence ve fair play içinde bu güzel oyunu izlemek ve izlettirmek düşüyor." şeklinde görüş belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Ali düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor
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