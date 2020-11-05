Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3

Goller: Enes (dk. 29) (Samsunspor), İbrahim Can Köse (dk. 30 ve 38), Mehmet Yeniler (dk. 55) (Muğlaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Muğlaspor bir üst tura yükseldi.

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