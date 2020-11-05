Sivas Belediyespor: 1-2

STAT: Atatürk
HAKEMLAR: Berkan Çetin, Arif Dilmeç, Serhat SağırVANSPOR FK: Bekir Demircan x- Rüştü Hanlı x, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Dk. 71 Üzeyir Ergün), Barış Gök x, Oktay Aydın x, Abdulkadir Özdemir xx, İlter Ayyıldız x (Dk. 46 Sedat Cengiz), Sedat Komi x (Dk. 46 Yiğit Gökoğlan x), Cihan Halil x (Dk. 46 Zafer Şensoy x), Utku Şen x (Dk. 63 Yaser Yıldız x)SİVAS BELEDİYESPOR: Yunus Emre Kırdal xx - Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xx, Uğur Mustafa Türk xx, Emre Şahin xx (Dk. 90+3 Murat Akgül), Muhammet Mustafa Gundak xx, Eyyüp Öztep xx (Dk. 46 Şevki Çınar), Mehmet Fatih Ayık xx (Dk. 72 Ozan Kılıçoğlu), Cumhur Yılmaztürk xx, Fatih Çolak xxGOLLER: Dk. 54 Abdulkadir Özdemir (Vanspor) - Dk. 40 Eyyüp Öztep, Dk. 90 Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Barış Gök, Sedat Cengiz, (Vanspor), Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak (Sivas Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Vanspor Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Eyyüp Gözen ve 90'ıncı dakikada Ozan Kılıçoğlu kaydetti. Ev sahibi Van FK'nın karşılaşmadaki tek gol ise Abdulkadir Özdemir'den geldi.
- Kaynak: DHA
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