Sivas Belediyespor: 1-2

STAT: AtatürkHAKEMLAR: Berkan Çetin, Arif Dilmeç, Serhat SağırVANSPOR FK: Bekir Demircan x- Rüştü Hanlı x, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Dk. 71 Üzeyir Ergün), Barış Gök x, Oktay Aydın x, Abdulkadir Özdemir xx, İlter Ayyıldız x (Dk. 46 Sedat Cengiz), Sedat Komi x (Dk.

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