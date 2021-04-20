Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak - Son Dakika

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak

20.04.2021 16:06
Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak, System.String[]

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan, iki yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden Akhisarspor, 2. Lig'e düşmenin eşiğine geldi. Bu hafta pazar günü Akhisar evinde Altay'a yenilirse, düşme hattındaki rakibi Menemenspor da Eskişehirspor'la berabere kalırsa küme düşecekler. Akhisar 26 puanla 16. sırada, Menemen de 31 puanla 15. sırada yer alıyor. 1. Lig'e veda etme ihtimali olan Akhisar'da kontratları devam eden yabancılar da serbest kalacak.

Kalan üç karşılaşmada Akhisar bir mucize gerçekleştiremezse alt lige düşecek, kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyu da kaybedecek. Akhisar'ın kalan maçlarda fire vermemesi, Menemen'in de sürekli kaybetmesi gerekiyor. Akhisar eğer bu hafta evinde Altay'a yenilirse çok yüksek ihtimalle küme düşecek. Düşme hattındaki diğer rakip Menemen, Eskişehirspor'dan puan ya da puanlar alırsa yerini sağlamlaştıracak.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, TFF 1. Lig'e mendil sallamak üzere

SÜPER LİG PATENTLİ OYUNCULARA VEDA

Kadrosunda Süper Lig ve Avrupa patentli Raheem Lawal, Akwo Ayuk Taku, Dzon Delarge, İbrahim Sissoko, Alya Toure, Paul Keita, Nsima Peter'in yanı sıra henüz hiç forma giymeyen Martins Onyebueke ve 6 sezondur takımda oynayan Milan Lukac bulunan Akhisar, küme düşerse tüm yabancılarına vedalaşmak zorunda kalacak. Yüksek maliyetlerle transfer edilip kontratları devam eden Lawal, Taku, Toure, Delarge, Peter ve Keita'nın mevcut ve önümüzdeki sezondaki alacakları FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I YENMİŞTİ

Akhisarspor, 2017-18 sezonunun Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. O sezon Süper Lig'in şampiyonu olan Galatasaray'la da Süper Kupa Finali'nde karşılaşan Ege ekibi, penaltılarda Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, TFF 1. Lig'e mendil sallamak üzere
Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak - Son Dakika Spor


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