Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşanacak - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'u kupa dışına gönderen Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde futbolseverlere bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşatacak.

Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşanacak, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'u kupa dışına gönderen Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde futbolseverlere bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşatacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İnegölspor'u, 5. turda Adanaspor'u, son 16 turunda Kasımpaşa'yı eleyen Aytemiz Alanyaspor, 5 Şubat'ta çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı evinde 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takıma 12 Şubat'taki rövanş mücadelesinde 3-1 yenilen turuncu-yeşilli ekip, bu sonuca rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu.

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve bu sezon zirve mücadelesi veren Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra bu yıl kupada tarihinde ilk kez yarı finale çıkarak dikkati çekti.

Antalyaspor'un kupadaki performansı

Kupada 4. turda Niğde Anadolu FK'yı, 5. turda Eyüpspor'u, son 16 turunda Göztepe'yi eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

Antalya'da 6 Şubat'ta oynanan çeyrek final ilk maçında rakibiyle golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Sivas'ta dün oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında aldığı 1-1'lik sonuçla adını yarı finale yazdırıp Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu.

Akdeniz temsilcilerinden biri finalde

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşması 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçı ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Antalya ekiplerinden biri, yarı final mücadeleleri sonunda diğer yarı finalistler Trabzonspor ile Fenerbahçe'den biriyle 21 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

11. randevu kupada

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle:

Sezon Müsabaka Sonuç
1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)
2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-4
2014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
2016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-1
2016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-1
2017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1
2017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2
2018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1
2018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-0
2019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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