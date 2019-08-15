Türkiye Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla BiP mesajı gönderdi
1 saat önce
BiP, Kurban Bayramı'nda herkesin coşkusuna ortak oldu.
BiP, Kurban Bayramı
'nda herkesin coşkusuna ortak oldu. BiP'le gönderilen mesaj sayısı 1 milyar 19 milyon olurken, yine BiP üzerinden toplam 316 bin saat sesli ve görüntülü görüşme yapıldı. Turkcell'liler 1.8 milyar dakika görüşme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:17
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