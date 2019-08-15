Son Dakika Haberleri: Türkiye Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla BiP mesajı gönderdi
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Türkiye Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla BiP mesajı gönderdi

1 saat önce

BiP, Kurban Bayramı'nda herkesin coşkusuna ortak oldu.

Türkiye Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla BiP mesajı gönderdi, System.String[]
BiP, Kurban Bayramı'nda herkesin coşkusuna ortak oldu. BiP'le gönderilen mesaj sayısı 1 milyar 19 milyon olurken, yine BiP üzerinden toplam 316 bin saat sesli ve görüntülü görüşme yapıldı. Turkcell'liler 1.8 milyar dakika görüşme yaptı.
Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:17 
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