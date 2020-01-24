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Türkiye küresel iş gücü rekabetçilik sıralamasında 4 basamak daha gerileyerek 78'nci oldu
7 saat önce
Türkiye en iyi performansı 21'nci olduğu "yeni ürün girişimleri" başlığında gösterirken yurtdışından kalifiye çalışanları çekme anlamına gelen "tersine beyin göçünde" 112'nci olabildi
Türkiye Küresel İşgücü Rekabetçilik Endeksi'nde gerilemesini sürdürerek 78'nciliğe geriledi.
Şehirler bazında da İstanbul 91'nci sırada yer alırken Ankara 132'nci sırada yer bulabildi. Türkiye en iyi performansı 21'nci olduğu "yeni ürün girişimleri" başlığında gösterirken yurtdışından kalifiye çalışanları çekme anlamına gelen "tersine beyin göçünde" 112'nci olabildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:11
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