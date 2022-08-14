Video: Türkiye Sağlık Turizmi Sektörü Gözünü Küresel Pazara Dikti - Son Dakika
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Video: Türkiye Sağlık Turizmi Sektörü Gözünü Küresel Pazara Dikti

14.08.2022 14:26
Video: Türkiye Sağlık Turizmi Sektörü Gözünü Küresel Pazara Dikti

Türkiye, küresel sağlık turizmi sektöründe çoğu Avrupa'dan olmak üzere dünya çapında on binlerce insanı çeken önemli bir oyuncu haline geliyor.

Türkiye, küresel sağlık turizmi sektöründe çoğu Avrupa'dan olmak üzere dünya çapında on binlerce insanı çeken önemli bir oyuncu haline geliyor.

Saç dökülmesine karşı tedaviler ve estetik ameliyatların oldukça popüler olduğu sektörün profesyonelleri gelecekte Türkiye'nin daha büyük bir pazar payına sahip olabileceğini söylüyor.

Onkoloji, kardiyoloji ve organ nakli gibi yaşamsal önem taşıyan hastane departmanları, Türkiye'de uygun fiyatlarla tedavi görmek amacıyla dünyanın her yerinden gelen yabancılar tarafından rağbet görüyor.

Türkiye'ye gelen yabancı turistler en çok estetik operasyonlar, saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji, diş sağlığı ve tüp bebek tedavilerini tercih ediyor.

AZİZ ÇİGA, İstanbul merkezli sağlık turizmi konusunda uzmanlaşmış bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı

"Başladığımız zaman bir trend vardı, özellikle saç nakli. Sonradan baktık ki Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye'nin altyapısı bunlarla anılmamalı. Gerçekten çok ciddi bir altyapımız var, çok büyük bir potansiyelimiz var. Bir de coğrafi avantajımız var. Yani bugün üç-üç buçuk saat uçuş mesafesinde bir buçuk iki milyar nüfusun ortasındayız.

Dünyada bununla ilgili saygın kuruluşlar tarafından yapılmış araştırmalar var...Yani spa, welness, sağlığı geri kazanma gibi tüm segmentleri bunun içine koyduğunuz zaman 1,2 trilyon dolarlık bir hacim var bu işte. Hem termal kaynak suları, sıcak sular, hem de içmeler dediğimiz, soğuk, doğal, tedavi edici suların üzerinde oturuyorsunuz. Mevcut olan durumumuz, yani altyapımız, hem medikal tarafında hem de diğer segmentlere baktığımız zaman ve coğrafi konumu da hesaba kattığımız zaman, Türkiye şu anda çivi çakmadan o bahsettiğimiz 1,2 trilyon doların yüzde 10'unu alabilecek kapasitede."

ALPER ÇAPANOĞLU, kozmetik cerrahi ve saç ekimi üzerine bir şirketin yöneticisi

"Sağlık turizmi pazarı ciddi büyüyen bir pazar. 2023 yılı itibariyle bu pazarın dünya genelinde 100 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor ki bu gerçekten çok hızlı büyüyen bir pazar olduğunu gösteriyor. 2019 yılında küresel anlamda 39,6 milyar dolar olan estetik pazarının, 2025'te 60 milyar doları bulacağı ön görülüyor.

Türkiye sadece ucuz olduğu için tercih edilmiyor. Türkiye, ekonomik ve yüksek kaliteyle hizmet veren bir ülke. Çok ciddi hastaneler, çok ciddi klinikler var. Dünya çapında sağlık standartlarına sahip olan klinikler var. Birçok ülke vatandaşı, ülkesinde alabileceğinden daha kaliteli hizmeti çok daha uygun fiyatla alıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Türkiye Sağlık Turizmi Sektörü Gözünü Küresel Pazara Dikti - Son Dakika

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