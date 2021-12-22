Üye Girişi
Türkiye kuru meyvede dünya lideri - Son Dakika

Türkiye kuru meyvede dünya lideri

22.12.2021 09:13
Türkiye kuru meyvede dünya lideri

Türkiye, dünyanın en büyük kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Türkiye'nin yüksek kaliteli ve sağlıklı kuru meyveleri 150 ülkeye ihraç edilirken, özellikle de Almanya'da yoğun rağbet görüyor. Almanya, 2021 yılının 11 aylık döneminde 132,3 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi ithal etti.

Türkiye'de kuru meyve ihracatının yüzde 55'ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Waren-Verein der Hamburger Börse ve FRUCOM iş birliğinde düzenlenen Online Kuru Meyve Buluşması'nda Kurumeyve sektörünün uzmanları ve Türk ve Alman paydaşları bir araya geldi. 167 kişinin katıldığı toplantıda, Kuru meyve endüstrisindeki mevcut imkân ve zorlukların yanı sıra halihazırda 132,3 milyon dolarlık bir hacmi aşan Alman-Türk kuru meyve ticaretinin geleceğini tartıştılar.

Yoğun katılımı, ekonomik iş birliğini yoğunlaştırmaya ve ortaklıkları geliştirmeye yönelik her iki taraftaki isteği ortaya koyduğuna işaret eden Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, buna yönelik beklentileri ise şöyle özetledi: "sürdürülebilir üretim ve ihracat artışı sağlamak, üreticiden nihai tüketiciye kadar değer zincirinde bilgi akışı sağlamak, organik üretimi devlet destekleri ile arttırmak ve gelecekteki zorlukları birlikte aşmak."

Türkiye'nin dünya kuru meyve üretiminin yüzde 16'sını tek başına gerçekleştirdiğini aktaran Öz, "Türkiye'nin kuru meyve üretimindeki konumu tartışılmaz: Dünya kuruyemiş üretiminde dünya lideri. Türkiye'nin kuru meyve üretiminin yüzde 61'ini kuru üzüm, yüzde 23'ünü kuru kayısı ve yüzde 16'sını ise kuru incir oluşturuyor. Türk kuru meyvelerinin çoğunluğu Avrupa Birliği'ne ihraç edilmekte olup, Almanya en büyük alıcı ülkedir. Yüksek kalitesi, özgün tatları ve sağlığa faydaları Türk kuru meyvelerini Alman pazarında rağbet gören gıda haline getiriyor. Türk kurumeyve sektörü müşteri odaklı ve en modern teknolojileri kullanıyor. Almanya'ya hem coğrafi hem de kültür ve mantalite bakımından yakınlık, Türkiye'yi güvenli ve etkili bir tedarik zincirinin parçası yapıyor" tespitinde bulundu.

Bir dizi faktör Türkiye'yi yüksek kaliteli kuru meyvenin ana vatanı yapıyor

"Akdeniz iklimi – güneşin gücü ve yumuşak rüzgarıyla – orijinal lezzetlerini kaybetmeden doğal olarak kurutulan besin değeri yüksek meyveleri bahşediyor" diyen Öz sözlerini şöyle sürdürdü: "Sultaniye tipi üzümün ana vatanı da olan Türkiye'ye. Türk kuru meyvelerinin bir asırdan fazla bir süredir tüm dünyada rağbet görmesini sağlayan bu saydıklarımızdır. Türkiye, tarım için devasa doğal alanlara, bol su kaynaklarına, gerekli bilgi birikimine ve iyi yetişmiş insan kaynaklarına sahiptir. Kuru meyve endüstrisi etkili, sürdürülebilir ve çevre dostudur."

Son zamanlarda dünya genelinde tüketici beklentilerinin sürekli arttığına vurgu yapan Öz, "Bu nedenle proaktif önlemler geliştirmek ve böylece ürün kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Çiftçiler eğitiliyor, duyarlı kılınıyor ve organik tarımı geliştirmeleri yönünde motive ediliyorlar.Türkiye'de kullanılan bitki koruma ürünlerinin mevzuatı AB mevzuatı ile tamamen uyumlu haldedir ve sürdürülebilir üretim ve ihracat artışı için AB Green Deal ile uyumlu pek çok çalışma yürütülmektedir" diyerek sözlerini noktaladı.

FRUCOM Genel Sekreteri Anna Boulova'nın moderatörlük yaptığı toplantıda Türk bilim insanları Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann ve Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert konuşmacı olarak katıldı.

Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert ve Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann, Türk kuru meyvelerinin önümüzdeki yıllarda Alman pazarında kendilerini daha da güçlü bir şekilde yer edime şansı olduğuna inandıklarını dile getirdiler.

Borchert ve Gonnermann, Yenilikçi bitki koruma programlarının kullanılması, seçkin üniversiteler, organik tarım ve sürdürülebilirlikile ile itinalı çalışma yükümlülükleri hızlı uygulandığında çok potansiyel ortaya çıkabileceği bunun için Waren-Verein ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birlikleri arasındaki başarılı iletişim ve fikir alışverişi ile, kuru meyve endüstrisi ilişkileri güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı istediklerinin altını çizdiler.

Münir Karaloğlu, Türkiye, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye kuru meyvede dünya lideri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:10 Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek
09:09 Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi
09:07 Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
08:55 Tozkoparan dizisinde oynayan Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı!
08:51 TCDD'de torpil skandalı! Sayıştay, 52 üst düzey yöneticiyi tespit etti
08:44 Madagaskar'da İçişleri Bakanı'nın da olduğu helikopter okyanusa düştü! 12 saat yüzerek kıyıya çıktı
08:43 Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu
08:40 Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum
08:37 Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir
08:30 2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada
Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek         
09:11
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir         
22:50
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü! Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!         
13:42
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 09:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye kuru meyvede dünya lideri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement