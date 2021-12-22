Türkiye kuru meyvede dünya lideri - Son Dakika

Türkiye'de kuru meyve ihracatının yüzde 55'ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Waren-Verein der Hamburger Börse ve FRUCOM iş birliğinde düzenlenen Online Kuru Meyve Buluşması'nda Kurumeyve sektörünün uzmanları ve Türk ve Alman paydaşları bir araya geldi. 167 kişinin katıldığı toplantıda, Kuru meyve endüstrisindeki mevcut imkân ve zorlukların yanı sıra halihazırda 132,3 milyon dolarlık bir hacmi aşan Alman-Türk kuru meyve ticaretinin geleceğini tartıştılar.

Yoğun katılımı, ekonomik iş birliğini yoğunlaştırmaya ve ortaklıkları geliştirmeye yönelik her iki taraftaki isteği ortaya koyduğuna işaret eden Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, buna yönelik beklentileri ise şöyle özetledi: "sürdürülebilir üretim ve ihracat artışı sağlamak, üreticiden nihai tüketiciye kadar değer zincirinde bilgi akışı sağlamak, organik üretimi devlet destekleri ile arttırmak ve gelecekteki zorlukları birlikte aşmak."

Türkiye'nin dünya kuru meyve üretiminin yüzde 16'sını tek başına gerçekleştirdiğini aktaran Öz, "Türkiye'nin kuru meyve üretimindeki konumu tartışılmaz: Dünya kuruyemiş üretiminde dünya lideri. Türkiye'nin kuru meyve üretiminin yüzde 61'ini kuru üzüm, yüzde 23'ünü kuru kayısı ve yüzde 16'sını ise kuru incir oluşturuyor. Türk kuru meyvelerinin çoğunluğu Avrupa Birliği'ne ihraç edilmekte olup, Almanya en büyük alıcı ülkedir. Yüksek kalitesi, özgün tatları ve sağlığa faydaları Türk kuru meyvelerini Alman pazarında rağbet gören gıda haline getiriyor. Türk kurumeyve sektörü müşteri odaklı ve en modern teknolojileri kullanıyor. Almanya'ya hem coğrafi hem de kültür ve mantalite bakımından yakınlık, Türkiye'yi güvenli ve etkili bir tedarik zincirinin parçası yapıyor" tespitinde bulundu.

Bir dizi faktör Türkiye'yi yüksek kaliteli kuru meyvenin ana vatanı yapıyor

"Akdeniz iklimi – güneşin gücü ve yumuşak rüzgarıyla – orijinal lezzetlerini kaybetmeden doğal olarak kurutulan besin değeri yüksek meyveleri bahşediyor" diyen Öz sözlerini şöyle sürdürdü: "Sultaniye tipi üzümün ana vatanı da olan Türkiye'ye. Türk kuru meyvelerinin bir asırdan fazla bir süredir tüm dünyada rağbet görmesini sağlayan bu saydıklarımızdır. Türkiye, tarım için devasa doğal alanlara, bol su kaynaklarına, gerekli bilgi birikimine ve iyi yetişmiş insan kaynaklarına sahiptir. Kuru meyve endüstrisi etkili, sürdürülebilir ve çevre dostudur."

Son zamanlarda dünya genelinde tüketici beklentilerinin sürekli arttığına vurgu yapan Öz, "Bu nedenle proaktif önlemler geliştirmek ve böylece ürün kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Çiftçiler eğitiliyor, duyarlı kılınıyor ve organik tarımı geliştirmeleri yönünde motive ediliyorlar.Türkiye'de kullanılan bitki koruma ürünlerinin mevzuatı AB mevzuatı ile tamamen uyumlu haldedir ve sürdürülebilir üretim ve ihracat artışı için AB Green Deal ile uyumlu pek çok çalışma yürütülmektedir" diyerek sözlerini noktaladı.

FRUCOM Genel Sekreteri Anna Boulova'nın moderatörlük yaptığı toplantıda Türk bilim insanları Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann ve Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert konuşmacı olarak katıldı.

Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert ve Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann, Türk kuru meyvelerinin önümüzdeki yıllarda Alman pazarında kendilerini daha da güçlü bir şekilde yer edime şansı olduğuna inandıklarını dile getirdiler.

Borchert ve Gonnermann, Yenilikçi bitki koruma programlarının kullanılması, seçkin üniversiteler, organik tarım ve sürdürülebilirlikile ile itinalı çalışma yükümlülükleri hızlı uygulandığında çok potansiyel ortaya çıkabileceği bunun için Waren-Verein ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birlikleri arasındaki başarılı iletişim ve fikir alışverişi ile, kuru meyve endüstrisi ilişkileri güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı istediklerinin altını çizdiler.