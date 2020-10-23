Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor - Son Dakika

Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor

23.10.2020 11:29
Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye'nin bu sezon dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sına karşılık gelen 241 bin tonluk kısmını yapmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye'nin bu sezon dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sına karşılık gelen 241 bin tonluk kısmını yapmayı hedeflediğini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2020 Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı, üzüm üreticisi ülkelerden temsilcilerin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Konferansta üretici ülkelerin 2020 yılı rekolte, iç tüketim ve ihracat beklentileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 271 bin ton ile dünya çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yüzde 18'ini tek başına gerçekleştireceğinin açıklandığı toplantıda ABD'nin, 196 bin 208 tonluk üretim ile ikinci ve Çin'in 190 bin tonluk rekoltesiyle üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sektör Kurulu Başkanı Öz, dünya genelinde ihraç edilebilir çekirdeksiz kuru üzüm miktarının 887 bin 423 ton olarak öngörüldüğünü ancak bunun 677 bin 310 tonunun ihraç edilebileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Türk ihracatçısının dünya kuru üzüm piyasasını domine ettiğinin altını çizen Öz, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak 241 bin ton ihracat hedefliyoruz. Hedefimize ulaştığımız takdirde, dünya ihracatının yüzde 36'sını tek başımıza gerçekleştirmiş olacağız. Türk ihracatçısı olarak, Türk kuru üzümünün daha katma değerli ihraç edilmesi için gösterdiğimiz çabaların meyvelerini topluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla desteğini sürdürmektedir. Türk ihracatçısı her yıl ortalama 230-250 bin ton düzeylerinde kuru üzümü ihraç ediyor. En önemli rakiplerden ABD'nin üretimi 5 yılda 95 bin ton düştü ve bu düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz."

Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor
Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor
Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor
Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yunanistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 36'sını tek başına yapmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi

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