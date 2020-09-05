Türkiye-Kuveyt dostluğu Kuşadası'nda büyüyor - Son Dakika

Türkiye-Kuveyt dostluğu Kuşadası'nda büyüyor

Kuşadası'nda yaşayan Kuveyt vatandaşlarının temsilcileri Belediye Başkanı Ömer Günel ile Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı ziyaret etti.

Türkiye-Kuveyt dostluğu Kuşadası'nda büyüyor, System.String[]

Kuşadası'nda yaşayan Kuveyt vatandaşlarının temsilcileri Belediye Başkanı Ömer Günel ile Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuveyt ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede yaşayan ve yatırım için Kuşadası'nı tercih eden Kuveyt vatandaşı Muhammad Al- Qattan, Ahmed Al-Mansour ve Anwar Al-Anzi ile bir araya geldi. Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen görüşmede Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerin talepleri masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuveytliler ile Türklerin geçmiş yıllara dayanan sağlam dostluk ilişkileri olduğuna dikkat çekerek "Kuveytli kardeşlerimizin yaşamak veya tatil yapmak için kentimizi seçmeleri bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan yabancı nüfusunun her geçen gün arttığını belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası oldukça kozmopolit bir yer. Birçok milletten yüzlerce insan ilçemizde huzur içinde yaşıyor. Kuveytli kardeşlerimizin de yaşamak, yatırım yapmak veya tatil yapmak için Kuşadası'nı tercih etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Dostluğumuzu pekiştirecek, her türlü iş birliğine hazırız. Daha Fazla Kuveytliyi ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.

Kuşadası'nda yaşayan Kuveytli iş insanı Muhammad Al- Qattan ise "Kuşadası çok güzel bir kent. Burada olmak bizlere büyük keyif veriyor. Pandemi döneminde buradaydık. Kuşadası Belediyesi o süreçte bizlere çok destek oldu. Bu sebepten dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kuşadası geçmiş yıllara göre çok değişti. Her geldiğimizde daha güzel bir Kuşadası görüyoruz. Bunda sizlerin büyük payı olduğunu biliyoruz" sözlerini kullandı. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-Kuveyt dostluğu Kuşadası'nda büyüyor - Son Dakika

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