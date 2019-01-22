Son Dakika Haberleri: Türkiye, laboratuvarda et üretecek

Türkiye, laboratuvarda et üretecek

7 dakika önce

Bir süreden beri ABD, Hollanda ve İsrail'in öncülüğünü yaptığı laboratuvar ortamında "temiz et" üretimi konusunda Türkiye'de de ilk çalışmalar başladı.

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Bir süreden beri ABD, Hollanda ve İsrail'in öncülüğünü yaptığı laboratuvar ortamında "temiz et" üretimi konusunda Türkiye'de de ilk çalışmalar başladı. (Ali Ekber Yıldırım)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:05 

Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Türkiye, Ekonomi
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