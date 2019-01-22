Türkiye, laboratuvarda et üretecek
7 dakika önce
Bir süreden beri ABD, Hollanda ve İsrail'in öncülüğünü yaptığı laboratuvar ortamında "temiz et" üretimi konusunda Türkiye'de de ilk çalışmalar başladı.
Bir süreden beri ABD, Hollanda ve İsrail'in öncülüğünü yaptığı laboratuvar ortamında "temiz et" üretimi konusunda Türkiye'de de ilk çalışmalar başladı. (Ali Ekber Yıldırım)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:05
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