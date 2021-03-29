Türkiye-Letonya maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Letonya'yı da yenerek, avantajlı bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

Güneş, Letonya ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Ozan Tufan ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Letonya karşılaşmasının zorlu geçeceğinin altını çizen tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde üçüncü müsabakamıza çıkacağız. İlk iki maçta istediğimiz puanları almamız büyük bir avantaj. Daha güçlü takımlarla oynadık, üçüncü takım Letonya ile sahamızda oynayacağız. Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var. Mutlaka kazanmak zorundayız. Bunun için hazırlanıyoruz. Moralimiz ve puanımız da iyi. Bu maçta alacağımız sonuçla çok daha iyi bir avantaj yakalayıp, eylül ayındaki maçlara yeniden başlayacağız. Hedefimiz, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum, bu daha çok heyecanlandırıyor, duygulandırıyor, daha çok sorumluluk altına itiyor ama her gün yeni bir başlangıç demiştik. Her maç yeni bir maçtır. Rakibin oynayacağı oyun, bizim de oynayacağımız oyun tamamen farklı olacaktır. Bunun gereğini yapmak istiyoruz. Hücum yapmak, savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli, sert, agresif oynayan, merkezi iyi kapatıp, kontra atağa iyi çıkmaya çalışan bir takım var. Direnciyle rakipleri zorlayan, belki kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Gruptaki ilk iki maçına baktığımızda Karadağ maçını kazanabilirdi. Hollanda maçında kendileri de pozisyonlar buldular. Her şeye hazır olmalıyız. Zorluklarımız var, onu aşmak istiyoruz. Yarın zor maç. Sabırla, inatla, dirençle, savaşarak üç puanı almak istiyoruz."

Şenol Güneş, 2004 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Letonya'ya elenilmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Bir maçtan ders çıkarmak değil, oynadığımız oyunlardan dersler çıkaracağız. O gün başarısız olduk, aldığımız sonuç sürpriz bir sonuçtu. Olağanüstü şartlarda deplasmanda, buz bir sahada oynadık. İkinci maçta üç oyuncumuzdan faydalanamadık. Az atak yapıyorlar ama gol atabiliyorlar, buna tedbir almak zorundayız. Kuzey Avrupa ülkelerinde genelde sertliklerine göre zorluklar çekilebiliyor. Sertlik olarak düşünürsek Hollanda daha yumuşak bir takım, Norveç'i daha sert bekledik ama Norveç de o sertliği tam gösteremedi. Ama Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüğüm, çok sert, zaman zaman rakibi rahatsız eden hatta kartlık sertlikler, içinden geldiği gibi tamamen rakibe doğru giren oyuncuları var. Oyunu bozan oyun, biz top oynamaya çalışan bir ekip olarak bundan etkilenebiliyoruz. Onları aşmamız gerek. Oyuncularımız moralli olması nedeniyle bunlara daha göğüs gererek oynayacaklar. Örneğin son maçta Caner tekme yemesine rağmen dönüp bakmadı bile. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararlarına saygı duyacağız, işimizi iyi yapacağız, o zaman bu tip maçlarda hücumu iyi yaptığımızda başarılı olmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız"

Şenol Güneş, "Kadroda değişiklik yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Bütün şartları düşünüyoruz. Seyahatler, yorgunluklar, hava değişiklikleri olduğu için futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesini istiyoruz. Rakip analizleri yapıyoruz. Bu kez rakibi pek anlatamadık, rakip de pek bilinmeyen bir takım. Örneğin Norveç'i tanıyoruz, kahveye gittiğinizde herkes takımla ilgili bilgi sahibi ama Letonya için aynı şey geçerli değil. Bilinmeyen bir takıma karşı oynayacağız ama biz bunları oyuncuya ne kadar aktarabilirsek o kadar iyi olur. O yüzden bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor maç olacaktır. Öyle bir maç oynuyorsunuz ki kağıt üzerinde favorisiniz hatta fark yapmanız bekleniyor. Benim de hayalim o keşke öyle olsa. Ne kadar gol atarsanız o kadar averaja faydası olur. Ama önce üç puan. Sonuna kadar üç puanı kovalayan, bunu bir an önce almak isteyen ama oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz tam tersine sabırla, inatla merkezi kapatıp bunu da iyi yapabilen bir takım." yanıtını verdi.

Gruptaki yarışı da değerlendiren Güneş, "İki rakibimize karşı bir avantajımız var. Norveç ve Hollanda dışındaki diğer takımları da yendiğimizde bu avantaj çok daha anlamlı olur. Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'ı burada ve deplasmanda kayıpsız geçersek o zaman diğer rakiplerimizden alacağımız beraberlikler bile bize yetebilir. Şu anda sadece Letonya maçına odaklanacağız, Letonya maçını kazandıktan sonra diğerleri için konuşmaya zaman var. Çünkü arada da Avrupa Şampiyonası geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Üç oyuncu kadroya dahil edildi

Şenol Güneş, aday kadrodan bugüne kadar ayrılan 8 oyuncunun yerine üç yeni oyuncunun kadroya dahil edildiğini açıklayarak, "Bizim kadroya ilk kamp gününden gelip de bugün aramızda olmayacak 8 tane oyuncumuz var. Yani o zaman 28 oyuncuyduk, 8 oyuncu kampta yok. Dolayısıyla kampa üç yeni oyuncu alıyorum. Bunlardan biri Göztepe'den Alparslan, diğerleri ise Ümit Takımı'ndan Bünyamin ve Altınordulu Enis. Kadromuzu ancak bu şekilde 23'e tamamlayabiliyoruz. Bu olağanüstü durum içerisinde 8 oyuncu da aramızdan ayrılıyor." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, 2002 Dünya Kupası'ndaki kadroyla şu anki kadroyu kıyaslamanın anlamı olmadığını vurgulayarak, "O takım çok iyi bir takımdı, bu takım da çok iyi bir takım. Güçlü, karakterli oyuncularımız var. Günün koşulları farklı, onlar bir işi yapıp bitirdiler, bunlar yeni başlıyorlar. Hala gelişim gösteriyorlar, Avrupa Şampiyonası bir imtihan olacak, onun için Dünya Kupası'nı çok istiyorum. Sadece hem onlar hem de gelecek nesiller için istiyorum. Şu anki oyuncuların zaten önü açık. Talepleri çok. Daha başarılı olurlarsa 10-20-30 ise bonservisleri 50-100 milyon olabilirsin. Türkiye hoca da üretir, oyuncu da üretir, her alanda insanda yetiştirir. Yeter ki imkan verilsin. Kavga etmeden, işi konuşursak, birbirimizi yememek üzerine konuşursak başarırız." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan: "Ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum"

Milli futbolcu Ozan Tufan da çok kaliteli bir kadroya ve teknik adama sahip olduklarını belirterek, "Bu ailenin bir ferdi olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Katkı sağladığım için de çok mutluyum. Kağıt üzerinde dünya basınında çok favori gözükmesek de çıktığımız iki maçta da en iyi şekilde mücadele ederek sahadan iki maçta da galibiyetle ayrıldık. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Ben de takımıma, ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Hocama da bana verdiği bu görevden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ozan, "Milli takımda bambaşka bir Ozan görüyoruz. Bunu sağlayan faktörler neler?" sorusuna ise, "Öncelikle yine hocam üzerinden gideceğim. Bursaspor zamanında beraber çalıştım hocamla. Bana o zaman da büyük katkısı oldu. Doğru yolu seçmeme de sebep olan insanlardan bir tanesi. Buraya da geldiğim zaman beni en iyi şekilde maça motive edip, maça hazırlayıp, sahaya sürdüğünde ben de hem ülkem adına hem de onun için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Kendimi maç içinde bana rahat hissettirdiği için hem skorlara hem de takımıma katkım oluyor." yanıtını verdi.

Ozan, kendini en rahat hangi mevkide hissettiğinin sorulması üzerine ise, "Şu an oynadığım mevkide kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi iki yönlü oynamaya alıştırıyorum. Daha fazla bunu yapabilmek için gayret gösteriyorum. Eksiklerim olmasına rağmen bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman mevkilerde hem takımımda hem de milli takımda sıkıntılar olabiliyor, nerelerde görev verilirse orada oynamak istiyorum. Sağ bekte de stoperde de oynadım, sol bekte oynadım. Önemli olan burada milli takımımızın başarısı. Benim için mevki fark etmiyor." açıklamasında bulundu.

Milli futbolcu son olarak, Avrupa'da futbol oynamak istediğini de aktararak, "Önümüzde çok önemli maçlar var, Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim lig İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir." şeklinde konuştu.