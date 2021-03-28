Türkiye - Letonya maçını Daniel Stefanski yönetecek
28.03.2021 11:20
A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 30 Mart Salı akşamı saat 21.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski düdük çalacak. Daniel Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aristotelis Diamantopoulos olacak.
-İHA-
Son Dakika "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz