Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası G Grubu'na Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle harika başlamıştı. Milliler 3. maçı olan Letonya karşılaşmasında sahadan 1 puanla ayrılarak, galibiyet serisine nokta koydu. Maça iyi başlayan Milli Takım, iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

LETONYA'YA YİNE TAKILDIK

Son 6 maçta yenemediğimiz Letonya karşısında yine kritik iki puan kaybı yaptık. A Milli Takımımız, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.