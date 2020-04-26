Türkiye Leyla'nın sesini duydu, İsveç'e ambulans uçak gönderdi - Son Dakika

Türkiye Leyla'nın sesini duydu, İsveç'e ambulans uçak gönderdi

Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen İsveç'te tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi

ANKARA - İsveç'te yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

İsveç'te yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi altına alınmayan Emrullah Gülüşken, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu ambulans uçak gönderilerek Türkiye'ye getirildi. Yaşadıkları çaresizliği çektiği video ile anlatan Emrah Gülüşken'in kızı Leyla'nın sesini duyan Türk makamları, İsveç'e ambulans uçak gönderdi. İsveç'ten ambulans uçak ile alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Emrah Gülüşken, Esenboğa Havaalanı'ndan ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.