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Türkiye-Libya anlaşması Doğu Akdeniz'de yeni bir krize neden olabilir mi?

6 saat önce

Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri yeni bir boyuta taşıdı

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Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri yeni bir boyuta taşıdı. Yunanistan Libya Büyükelçisi'nden anlaşmanın içeriğine ilişkin izahat istedi. 5 Aralık tarihine kadar bilgi verilmediği takdirde büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edileceğini duyuruldu. Mısır tarafından yapılan açıklamada söz konusu anlaşmanın hukuken bir sonuç doğurmayacağı ifade edildi. Peki, anlaşma sonrası yaşanan gelişmeler Doğu Akdeniz'de yeni bir kriz yaşanmasına neden olabilir mi?


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Türkiye anlaşıldığı kadarıyla Libya ile bir anlaşma yaparak kendisine karşı kurulan koalisyonda çatlak oluşturmayı ve tarafları tekrar yeni koşullar altında bir masa etrafında toplamayı hedefliyor


Mehmet Cem Demirci


Kriz 2003'te başladı


Doğu Akdeniz'de şu an yaşanan kriz, 2003 yılında Güney Kıbrıs ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması ile başladı. Bu anlaşmayı 2007 ve 2010 yıllarında Lübnan ve İsrail ile yapılan anlaşmalar takip etti. Türkiye kendi hak ve menfaatlerini korumak için, Arap Baharı sonrasında Mısır ile hem askeri hem de politik alanda ilişkilerini en üst seviyeye çıkardı. Doğu Akdeniz'de ikili askeri tatbikatlar yapıldı. Bu yakınlaşmadan maksat; Mısır ile yapılacak bir MEB Sınırlandırma Anlaşması ile Doğu Akdeniz'de durum üstünlüğünü kazanmaktı. Ancak 2013 yılında Mısır'da yaşanan darbe ve sonrasında yaşanan iktidar değişikliği planın yarım kalmasına neden oldu.

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Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:25 
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