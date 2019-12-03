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Türkiye-Libya anlaşması NATO gündemine taşınıyor: Sonuçları ne olur?
6 saat önce
Yunanistan'ın Türkiye-Libya arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair anlaşmayı NATO zirvesine taşıma kararıyla birlikte kriz derinleşiyor.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Türkiye ile Trablus'taki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan mutabakat muhtırasına karşı NATO'dan destek isteyeceğini açıklaması, NATO zirvesi öncesi yeni bir fay hattını araladı.
Bütçe görüşmeleri ve Suriye'de süregiden iç savaş konu başlıklarının ön sırada yer alması beklenen NATO zirvesi 3-4 Aralık tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:12
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