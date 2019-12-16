Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin... - Son Dakika

Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin...

6 saat önce

Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin..., System.String[]

Türkiye- Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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