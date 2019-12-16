Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin... - Son Dakika

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Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin...
6 saat önce
Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Türkiye- Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Son Dakika AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı