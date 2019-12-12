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Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de
6 saat önce
Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma 8 Aralık'ta yürürlüğe giriyor
Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:16
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