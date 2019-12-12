Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika Dünya

Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

6 saat önce

Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma 8 Aralık'ta yürürlüğe giriyor

Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.


Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:16 
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