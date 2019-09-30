Türkiye - Libya arasında uluslararası fidye operasyonu
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Türkiye - Libya arasında uluslararası fidye operasyonu Türk polisinin düzenlediği nefes kesen fidye operasyonunda, kaçırılan iş adamı kurtarıldıİSTANBUL - Libya'da fidye için kaçırılan Arap bir iş adamı için Türk polisi devreye girdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
Türkiye - Libya arasında uluslararası fidye operasyonu
Türk polisinin düzenlediği nefes kesen fidye operasyonunda, kaçırılan iş adamı kurtarıldı
İSTANBUL - Libya'da fidye için kaçırılan Arap bir iş adamı için Türk polisi devreye girdi. 800 bin dolar fidye karşılığında iş adamını rehin tutan silahlı grupların Türkiye'deki bağlantılarını tespit eden İstanbul polisi, uluslararası bir operasyona imza atarak krizi çözdü. Libya polisinin düzenlediği operasyonda iş adamı kurtarılırken, Türk polisi ise fidyeyi teslim almaya gelen zanlıları gözaltına aldı.
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