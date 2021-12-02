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Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı - Son Dakika

Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı

02.12.2021 16:10
Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı

Türkiye ile Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı.

Türkiye ile Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı. 2 gün sürecek yolculuk, yük ve araç taşımacılığını da mümkün kılacak.

İki ayrı gemiyle Libya 'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gerçekleştirilecek deneme seferlerinde, yük ve yolcunun yanı sıra araç da taşınacak. Haftada bir seferin gerçekleştirileceği Türkiye-Libya hattında yolculuk 2 gün sürecek.

Karanfil Group ile Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Libya'nın Misrata kentinde düzenlenen törenle ilk gemi Türkiye'ye uğurlandı.

Törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'in yanı sıra iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

25 YIL SONRA SEFERLERİ YENİDEN BAŞLATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Murtaza Karanfil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki yolculu seferlerin çok uzun yıllar sonra yeniden başladığını belirterek, "Duygu doluyuz ve çok mutluyuz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası ile bu ülkeye denizden komşu olduk. 25 yıldır yapılmayan gemi seferlerini tekrar canlandırıp başlatıyoruz" dedi.

İki ülke arasında yapılan deniz yetki alanları anlaşması sonrası siyasi, politik, askeri ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmelerden bahseden Karanfil, ikili ticaret hacminin 9 ayda 2,3 milyar dolara çıktığını, yıl sonunda 3 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.

Karanfil, tüm zamanların rekoru olacak bu rakamın potansiyelin çok altında kaldığını belirterek, "Libya, 300 milyon nüfusa hitap eden ve 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın kilidi konumunda. Libya ile ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı" ifadelerini kullandı.

Misrata ile İzmir arasında düzenlenecek seferlerin iki ülke arasında bir dönüm noktası sayılabileceğini vurgulayan Karanfil, bu sayede ekonomik ilişkilerin daha da canlanacağının altını çizdi.

YÜK, YOLCU VE ARAÇ TAŞINABİLECEK, İSTİKRARA KATKI SUNACAK

Murtaza Karanfil, şirket olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu kapsamda yolculu seferleri yeniden başlattıklarını bildirdi. İlk etapta iki yolcu gemisiyle deneme seferleri başlattıklarını dile getiren Karanfil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftada bir kez düzenlenecek seferlerde yer alacak gemilerimizin her biri 400 yataklı. Biri 1.200, diğeri 700 yolcu kapasiteli. Yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra araçla da seyahat edilebilecek. Gemilerin ortalama 500 araç kapasitesi var. Bu seferler her iki kentin ekonomisini ve turizmini de canlandıracak."

Karanfil, seferlerin ikili ilişkilere sağlayacağı katkıya değinerek, "Sadece yük, yolcu ve araç taşımayacağız. Seferlerimiz, Türkiye ile Libya arasındaki istikrara katkı sunacak, ilişkileri geliştirecek ve muhabbet taşıyacak. Bu sayede iki ülke halkı birbirine daha çok bağlanacak ve daha çok sevecek" dedi.

BAŞKA ŞEHİRLERE DE SEFER DÜZENLENECEK

Karanfil, seferleri ilk olarak İzmir'e yönelik planladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak ilerleyen dönemde gemi ve sefer sayılarında çeşitliliğe gitmeyi planlıyoruz. Her hafta 3-4 sefer yapmayı, turizm alanında öne çıkan şehirlerimiz ile Libya'yı birbirine bağlamayı planlıyoruz. Hedef rotalarımız arasında İzmir, Marmaris, Antalya, Bursa ve İstanbul var. Bu projemizi genişletmek istiyoruz."

Karanfil, 800 binden fazla nüfusu bulunan Misrata'da herkesin seferlerin ne zaman başlayacağını sorduğunu kaydederek, vizelerin kaldırılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.


Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı
Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı
Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı
Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı
Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Libya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı - Son Dakika
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