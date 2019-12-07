Son Dakika Haberleri: Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı
Son Dakika Dünya Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı - Son Dakika Dünya

Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.

Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı, System.String[]

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.


İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İstanbul, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:14 
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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
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