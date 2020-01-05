Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı - Son Dakika

Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurları tarafından 4 Ocak'ta akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Libyalılara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusunun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda, çoğu öğrenci 30 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Türkiye, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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