Dışişleri: Misurata-Sirte yolunun açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya'da uzun süredir kapalı olan Misurata- Sirte sahil yolunun 30 Temmuz 2021 tarihinde resmen ulaşıma açılmasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyi, Başbakan Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki Milli Birlik Hükümeti, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ve 5+5 Ortak Askeri Komisyon'un bu bağlamdaki çabalarının olumlu sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğu belirtilerek, "Libya halkının günlük hayatını kolaylaştıracak bu adımın ülkede kalıcı istikrar, barış ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Bu gelişmenin, ülkedeki güvenlik kurumları ve ordunun sivil meşru yönetimin çatısı altında birleştirilmesine olumlu yansımaları olmasını diliyoruz. Türkiye, ateşkesin sürdürülebilir kılınması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve önümüzdeki seçimlerin hazırlıkları bağlamında Libya halkına ve Milli Birlik Hükümeti'ne desteğini sürdürecektir" denildi.