'Türkiye, Libya'daki durumu Fransa aleyhine değiştirdi' - Son Dakika

'Türkiye, Libya'daki durumu Fransa aleyhine değiştirdi'

FRANSA'nın önemli yayın organlarından France Inter'de yayımlanan Libya politikası ile ilgili yazıda, "Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi" denildi.

FRANSA'nın önemli yayın organlarından France Inter'de yayımlanan Libya politikası ile ilgili yazıda, " Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi" denildi.

France Inter'deki 'Fransa'nın muğlaklığı, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında ağır basıyor' başlıklı yazıda, Fransa'nın Libya politikası ve Türkiye'ye karşı tutumu eleştirildi. Libya konusunda Türkiye'yi eleştiren Fransa'nın Libya'da belirsiz bir oyun oynadığına dikkat çekilen yazıda, Emmanuel Macron'un Türkiye'ye, BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen meşru Trablus hükümetinin, Fransa'nın bariz şekilde desteklediği Hafter güçlerini geriletmesi üzerine saldırmaya başladığı ifade edildi.

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'FRANSA TUZAĞIN İÇİNDE SIKIŞIP KALDI'

Yazıda, püskürtüldüğü bölgelerde arkasında toplu mezarlar bırakan Hafter'in beklendiği kadar güçlü olmadığının anlaşıldığı belirtilirken, Fransa'nın Libya'da yaratılmasına yardımcı olduğu bir tuzağın içinde sıkışıp kaldığı kaydedildi. Fransa'nın Libya konusunda muğlak bir duruş benimsediğine işaret edilen yazıda, "Bu nedenle Türkiye'nin elinde Fransa'nın giderek şiddetlenen eleştirilerine karşılık verecek kozları bulunuyor. En önemlisi de Fransa, Hafter'in diğer destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından işlenen ambargo ihlalleri konusunda sessiz kalıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

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Fransa'nın bir yandan kendi ara buluculuğunu kurmaya çalışarak diğer taraftan Hafter'in askeri manevralarını teşvik ederek biraz fazla ince bir oyun oynamaya çalıştığının belirtildiği yazıda, Fransa'nın Türkiye'ye parmak sallamak yerine kendi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği ifade edildi. Yazıda "Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi. Paris'in Fransız silah endüstrisinin iki müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile fiili ittifakları var ve bu ülkeler Erdoğan'ın Türkiye'si ile Trablus hükümeti de dahil olmak üzere 'dostlarına' düşmanlar. Paris, Türkiye üzerindeki baskıyı artırarak Ankara ile düşman olma riskini alıyor" denildi.


France Inter, Türkiye, Fransa, Libya, Politika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 'Türkiye, Libya'daki durumu Fransa aleyhine değiştirdi' - Son Dakika

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