Son Dakika Haberleri: Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı
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Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı

1 saat önce

Türkiye, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunun hedef alındığı saldırıyı kınadı.

Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]
Türkiye, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunun hedef alındığı saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bingazi'de dün düzenlenen bombalı araç saldırısında BM Libya Destek Misyonu personellerinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. BM'nin Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin temini yönündeki gayretlerine desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesi yer aldı.
Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla dün yapılan saldırıda 3 BM çalışanı ölmüş, yine 3'ü BM çalışanı çok sayıda sivil yaralanmıştı. Bombalı saldırının Libya'daki BM Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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