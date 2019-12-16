Türkiye-Libya Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı onaylandı ancak muhalefet şerh koydu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye-Libya Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı onaylandı ancak muhalefet şerh koydu - Son Dakika Dünya

Türkiye-Libya Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı onaylandı ancak muhalefet şerh koydu

6 saat önce

Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi ancak muhalefet teklife şerh koydu.

Türkiye-Libya Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı onaylandı ancak muhalefet şerh koydu, System.String[]

Türkiye- Libya arasında 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı' muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi ancak muhalefet teklife şerh koydu.


Dört saat süren basına kapalı komisyon toplantısı sonrası yayınlanan mutabakat şerhinde Libya topraklarının büyük bölümünü kontrol eden ve Tobruk'taki hükümet tarafından da desteklenen Libya Milli Ordusu'nun (LMO) kuşatma altındaki Trablus'un kontrolü için 'nihai savaş'ın başladığını ilan etmesi ile AK Parti'nin ideolojik sebeplerle desteklemekte olduğu Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) varlığının tehlikeye girdiği ve bu nedenle mutabakat muhtırasının TBMM gündemine aceleyle getirildiği ileri sürüldü.

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Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:48 
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