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Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşmayı BM'nin tesciline sundu
7 saat önce
Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşmaya bir çok ülke karşı çıkıyor.
Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulundu.
Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Ankara, uluslararası tepkilere rağmen anlaşmayı BM'ye sundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:01
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