Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşmayı BM'nin tesciline sundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşmayı BM'nin tesciline sundu - Son Dakika Dünya

Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşmayı BM'nin tesciline sundu

7 saat önce

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşmaya bir çok ülke karşı çıkıyor.

Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşmayı BM'nin tesciline sundu, System.String[]

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulundu.


Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Ankara, uluslararası tepkilere rağmen anlaşmayı BM'ye sundu.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:01 
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