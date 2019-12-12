Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat... - Son Dakika

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat...

6 saat önce

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu.

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu.

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat...

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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