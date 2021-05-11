Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil'den Türk yapı malzemesi firmalarına çağrı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil'den Türk yapı malzemesi firmalarına çağrı Açıklaması

11.05.2021 14:15
Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil'den Türk yapı malzemesi firmalarına çağrı Açıklaması, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın yeniden yapılanmasında Türk müteahhitlik firmalarının önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın yeniden yapılanmasında Türk müteahhitlik firmalarının önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener moderatörlüğünde, çevrim içi "Libya Pazarı ve Ticaret İmkanları" semineri gerçekleştirildi.

Karanfil, burada yaptığı konuşmada, 11 Ocak 2020'den beri DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi başkanlığı yaptığını, konseyde yüzden fazla üyeye ulaştıklarını ve DEİK bünyesindeki en kalabalık iç konsey haline geldiklerini bildirdi.

Türkiye'nin Mısır'dan sonra Afrika'daki ikinci en büyük ticaret ortağının Libya olduğuna işaret eden Karanfil, "2020 yılında ticaret hacmimiz 3 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu yıl da artış devam ediyor. Libya birçok ürün çeşidinde ihracat gerçekleştiriyor; tekstil, mobilya, kimya, lastik ürünleri, makine ekipman gibi ürünler ihraç ediyor." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Libya'nın ihracatının yüzde 95'ini petrolün oluşturduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Libya, üretimin olmadığı, birçok ihtiyacın dışarıdan temin edilmek zorunda kalındığı bir ülke. İkili ilişkilerimizde müteahhitlik sektörü önemli bir yer tutuyor. Libya'nın yeniden yapılanmasında Türk müteahhitlik firmaları önemli bir rol alacak. Özellikle yapı malzemeleri firmalarımız bu hususu dikkate almalı. Müteahhitlik başladığı anda yapı malzemeleri yan ürünlerinin ihracattaki kalemi artacak. Libya'da özel sektörün yatırım hacmi 100 milyar dolar seviyesinde. Özel sektörün tecrübeye ihtiyacı var. O tecrübeye de en yakın Türkiye'dir. Libya, Afrika kıtasının anahtarı konumunda. Kuzey Afrika'daki ülkelere baktığınızda Libya hariç tamamının gümrük vergileri yüksek ama Libya'da gümrük vergileri yok denilecek kadar az. Afrika kıtası masa başında iş yapılabilecek bir bölge değil. Gitmek, ziyaret etmek ve ilişkileri geliştirmek lazım."

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da Libya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Bu bakımdan Türk Hava Yolları seferlerinin başlatılmasına önem verdiklerini belirten Yılmaz, "Libya'da işleyen bir bankacılık sisteminin bulunmaması, elektrik ihtiyacı, ticaretin önünde büyük bir engel. Ülkede nispi güvenlik ortamının sağlanmasıyla uluslararası firmalar yoğun olarak Libya'ya gelip yeni iş bağlantıları tesis etme arayışına girdi. Rekabetin artacağı yeni dönemde Türk firmalarının gerek kalite gerek uygun fiyat sunmaları önemli ve belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cüneyt Şener de Libya'yı Afrika'ya açılan bir kapı olarak gördüklerini, Bursa'dan 250'yi aşkın firmanın Libya ile ticaret yaptığını ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye, Libya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil'den Türk yapı malzemesi firmalarına çağrı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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