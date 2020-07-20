Türkiye-Libya-Malta arasındaki üçlü toplantı sona erdi - Son Dakika

Türkiye-Libya-Malta arasındaki üçlü toplantı sona erdi

Türkiye-Libya-Malta üçlü toplantısının ardından açıklama yapan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarında, çok sayıda Libyalının hayatını kaybettiğini, ülkenin alt yapısında önemli hasarın oluştuğunu bildirdi.

Türkiye-Libya- Malta üçlü toplantısının ardından açıklama yapan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarında, çok sayıda Libyalının hayatını kaybettiğini, ülkenin alt yapısında önemli hasarın oluştuğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'nin katılımıyla düzenlenen üçlü toplantı sonrasında basın açıklaması yapıldı.

Libya İçişleri Bakanı Başağa, sözlerinin başında bu önemli toplantıya katılmaktan ve gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünkü toplantının Türkiye, Libya ve Malta arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade eden Başağa, toplantıda düzensiz göçün yanı sıra güvenlikle ilgili konuların da ele alındığını belirtti.

Bu konularda yapılanların ve bundan sonra yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Başağa, "Akdeniz havzasında istikrara ulaşmak için atılan bütün adımları görüştük. Libya'nın istikrarını desteklemek çok önemli bazı noktaların başıdır. Özellikle Libya'daki meşru hükümetle iş birliği yapmak, bu gibi yardımlaşmaların Libya'nın çıkarı doğrultusunda olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Hafter'in saldırıları sonucu çok sayıda Libyalı'nın hayatını kaybettiğini, ülke alt yapısında önemli hasar oluştuğunu vurgulayan Başağa, şunları söyledi:

"Hafter'in yaptığı operasyon, tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk, sadece Hafter'in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır. Bu ülkelerin gerçek olmayan ve yanlış olan bir projeyi desteklemekten vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu plan, sadece ülke içinde düzensizlik ve ölüme neden olmaktadır. Libya'yı destekleyen, Libya'nın istikrarını sağlayan, ekonomisini geliştiren tüm planları, çalışmaları destekliyoruz. Libya'nın güvenliği desteklemek sadece ülkeyi değil, bütün bölgenin güvenliğini desteklemektir."

"Türkiye, bölgede stratejik, önemli bir ülke"

Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri de davetten ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti.

Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip bir ülke olduğunun altını çizen Camilleri, iki ülkenin liderlerinin karşılıklı yaptıkları ziyaretleri Türkiye ve Malta arasındaki güçlü diplomatik bağların işareti olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin stratejik önemine işaret eden Camilleri, şöyle konuştu:

"Türkiye sadece AB'ye aday bir ülke olmakla kalmıyor, bölgede stratejik, önemli bir ülke. O yüzden konuyla ilgili durumların Türkiye, Yunanistan ve bölge ülkeleriyle birlikte etkin bir şekilde ele alınması gerekiyor. Tabii ki AB kurumlarının da bu anlamdaki yapıcı iş birliği, görüşmeleri devam ettirmeye yönelik kararlılığı bizi de mutlu ediyor. Malta'nın da Türkiye ile ilişkileri bu bağlamda sürmeye devam edecek. İki taraf, yakın geçmişte güvenlik konularıyla alakalı önemli durumları ele aldılar. Bu konularda yapılacak iş birliğinin her ülke halkının da çıkarına olacağına, Akdeniz'de güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin etkin faaliyetlerine de destek vereceğini de düşünüyoruz."

Bölgede yaşananların Malta'nın yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerini de etkilediğini bildiren Camilleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malta, bölgedeki refahın ve huzurun geliştirilmesine yönelik her türlü inisiyatifi desteklemekle yükümlüdür. Bugün, üç ülke arasında konuşulan barış ve istikrara yönelik konuşmalar Malta, Libya ve Türkiye için öncelik olmakla birlikte bütün Akdeniz'e komşu ülkeler ve bölge ülkeleri için de bir öncelik olmak durumundadır. Libya'da barışçıl bir çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gereken şey, mevcut çatışma ve gerilim ortamının azaltılmasıdır. Burada uluslararası toplumun üzerine düşen görevler de var. Birleşik bir Libya için yapılması gereken çabalar var, bu da genel olarak ülkedeki istikrarı sağlayacak ve bununla ilgili yapılması gerekenler en kısa zaman zarfında yapılmak durumundadır."

Toplantıda düzensiz göç konusunun da ele alındığını kaydeden Camilleri, bu sorunun ancak gerekli önlemler alınarak çözülebileceğini söyledi.

Akdeniz'in dünyanın en ölümcül göç yollarından biri olmayı bırakması gerektiğini vurgulayan Camilleri, "Türkiye, bu anlamda Malta ve Libya'ya somut destekle alakalı önemli bir katkı sağlayacağını da bize belirtmiştir. Türkiye'nin, Libya hükümetinin desteğine müteşekkiriz. Malta, bu anlamda Libya Hükümeti'ni desteklemeye devam edecek." dedi.

Camilleri, bu görüşmelerin devamının gelmesine yönelik temennisini de dile getirdi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Libya-Malta arasındaki üçlü toplantı sona erdi - Son Dakika
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