Türkiye, Libya ve Afrika'ya ticarette tedarik zincirinin yeni lideri olabilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye, Libya ve Afrika'ya ticarette tedarik zincirinin yeni lideri olabilir - Son Dakika Ekonomi

Türkiye, Libya ve Afrika'ya ticarette tedarik zincirinin yeni lideri olabilir

6 saat önce

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Kovid-19 salgını ile mücadelede başarı gösterip üretime hızla başlayan ülkelerin dünyanın oluşan yeni normalinde kilit rol oynayacağını söyledi.

Türkiye, Libya ve Afrika'ya ticarette tedarik zincirinin yeni lideri olabilir, System.String[]

DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Kovid-19 salgını ile mücadelede başarı gösterip üretime hızla başlayan ülkelerin dünyanın oluşan yeni normalinde kilit rol oynayacağını söyledi. Türkiye'nin Libya pazarında lider, Afrika pazarında ise en önemli tedarikçi ülke olabileceğini aktaran Karanfil, "Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın; çünkü dünyanın yeni normali tedarik zincirini ciddi anlamda değiştirecek. Türkiye, bu yeni normalde Libya'da Çin ile İtalya'nın yüzde 25'i bulan pazar payını alabilir; ihracatını orta vadede 10 milyar dolara çıkarabilir" dedi.


Koronavirüs salgını Türkiye ihracatına 2019 yılında 1,9 milyar dolarlık katkı sağlayan Libya pazarında, 2020'nin ilk üç ayında yüzde 3,1'lik daralmaya neden oldu. 2020'nin Ocak-Mart dönemindeki ihracat 442,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken DEİK Türkiye - Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, 27 kalemde gerçekleşen ticaretin artarak devam edebilmesi için taleplere hızla cevap verebilme kabiliyetinin geliştirilmesi ve pandemi sonrasına hazır olunması gerektiğini söyledi.


Türkiye'nin Libya'ya yaş sebze ve meyveden kimyevi mamullere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksanlarına, elektrik ve elektronikten yapı malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün satışı yaptığını aktaran Karanfil, şunları kaydetti:


"Pandemi bütün ülke ekonomilerinde daralmalara neden oldu. Ancak salgın ile mücadelede hızla başarı gösterip üretime başlayan ülkeler dünyanın yeni normalinde önemli bir konuma gelecek. Ülke olarak salgın ile etkili bir mücadele süreci yürütmekteyiz, yanı sıra istihdamı ve sektörleri korumak için alınan tedbirler ve çıkarılan destek paketleri de son derece önemli. Yerinde ve zamanında atılan bu adımlara siparişlere hızla cevap verecek üretim stratejisini eklersek pek çok ülke pazarından aldığımız payı daha da arttırabileceğimiz gibi tedarik zincirini kendi lehimize olacak şekilde düzenleyebiliriz. Salgını ne kadar hızlı kontrol altına alıp üretime ne kadar erken ve tam anlamıyla geçersek bunları gerçekleştirmemiz o kadar kolay olacak. Burada jeopolitik konumumuzun bütün avantajlarını da sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Libya, işte bütün bu doğruları aynı anda ve sistematik bir şekilde hayata geçirdiğimiz zaman %13'leri bulan pazar payımızın yüzde 30'lara çok rahat çıkabileceği yerlerden biri. ve buradaki doğrularımız ne kadar çok olursa önümüzdeki yıllarda çok rahat 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabiliriz, ayrıca Afrika pazarındaki etkinliğimiz de daha çok artabilir."


"Türkiye, Çin ve İtalya'nın payını alabilir"


Libya ithalatından toplam yüzde 25 oranında pay alan diğer iki ülkenin Çin ve İtalya olduğunu dile getiren Karanfil, "Çin'de başlayan ve bütün ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede uygulanan karantina tedbirleri beraberinde yeni normali ve yeni düzeni de inşa etmeye başladı. Dünya bu salgın belasından kurtulsa bile hayatımız, üretimimiz, ticaretimiz bu yeni normal ile devam edecek. Salgını hızla kontrol altına alıp üretime geçenler, dünya mal ticaretinin yani tedarik zincirinin önemli hatta kilit konumda bulunan aktörleri olabilir. Türkiye bunun dışında kalmamak için büyük gayret gösteriyor, Ticaret Bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü temassız ticaret yine dijital platformlar üzerinden yürütülen ülkeler arası ticaret faaliyetleri yeni normale giderken bizi ön plana çıkarabilir. Libya'da da % 13 olan pazar payımıza, doğru strateji yürütmemiz halinde, Çin ve İtalya'nın toplam %25'i bulan paylarını ekleyebiliriz" dedi.


"Pandemi Libya'yı ticaretin yeni rotası yapabilir"


Libya'nın büyük bir yapılanma sürecinde olduğunu, pandemi salgınından ötürü sekteye uğrasa da sonrasında yenilenme faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, şöyle devam etti: "Türkiye yeniden yapılanma sürecinde olan Libya'ya bir ülkenin ihtiyaç duyduğu her şeyi ihraç etmektedir. 2019'da ihracatımız 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Pandemi salgını olmaması halinde 2020 yılında bu rakamı pekala 3 milyar dolara çıkarabilirdik. Türkiye'ye 3 günlük deniz yolu mesafesinde bulunan Libya, Afrika'ya da açılan kapı konumunda bulunuyor. Salgın dünyadaki ticaret yollarını değiştirdi, Libya önümüzdeki süreçte ticaretin yoğunlaştığı yollardan biri olacak gibi görünüyor. Türkiye, Afrika'ya ürün ticaretinde stratejik bir nokta olarak Libya'yı konumlandırırsa çok uzak olmayan bir zamanda 10 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşabilir. Türkiye'den Libya'ya 3 günde giden ürünler Afrika'nın iç kısımlarına 7-10 günde ulaşıyor. Diğer ticaret yolları kullanıldığı zaman bir ayı bulan ürün sevkiyatında teslimat süre avantajının bizden yana olması pazar lideri olmamızı pekala sağlayabilir."


"Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın"


Libya ve Afrika pazarının en önemle aktörü olmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Karanfil, "Salgın bize ekonomi ve üretimde de bağışıklığımızın güçlü olması, dahası dijital dünyanın imkanlarından faydalanarak sürekli güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Libya ve Afrika çok önemli iki pazar ve burada güçlü rakiplerimiz bulunuyor. Pandemi olsa bile pazardaki tanıtım faaliyetlerimize tüm gücümüzle devam etmemiz gerekiyor. Bu pazara yönelik ticari faaliyette bulunanlar ile bulunmayı planlayan işletmelere tavsiyemiz bağlantılarını güçlü tutmaları, dijital alt yapılarına yatırım yapmaları. Buradaki hazırlığımız, hareket kabiliyetimizi ve hızımızı arttıracaktır. Hız ise kaliteli ürün hizmeti ile birleşince pazarların liderlerini değiştirecektir. Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor ve kimse pazarım orada duruyor diye düşünmesin. Rehavete kapılmasın, çünkü dünyanın yeni normali tedarik zincirini ciddi anlamda değiştirecek."


Karanfil, Libya'daki son duruma ilişkin de bilgiler verdi. Ülkenin en önemli şehri olan Tripoli'de kuşatmasının sona erdiğine ilişkin haber akışı yaşandığını, ihtiyaç ve taleplerde yaşanan birikmenin de siparişlerde patlamaya neden olmasını beklediklerini anlattı. - İSTANBUL

Türkiye, Afrika, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:03 Kaynak: İHA


Son Dakika

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