Türkiye lider marka ödülleri 2019'dan görkemli gece!

Strong Medya ev sahipliğinde, Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında du¨zenlenen Tu¨rkiye Lider MarkaÖdülleri'nin sunuculuğunu Öykü Serter ve Ufuk Özkan üstlendi. Kendi alanlarında o¨nemliprojelere imza atan, hayata gec¸irdigˆi bas¸arılı c¸alıs¸malarla adından so¨z ettiren ve faaliyet go¨sterdigˆi alanın gelis¸imine katkı sagˆlayan kis¸i ve kurumlara verilen Tu¨rkiye Lider Marka O¨du¨lleri To¨reni'nin ac¸ılıs¸ konus¸masını Tarbigem Genel Bas¸kanı Fuat Kukut yaptı.Geceye olan katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, "Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, güzel bir iş çıkarttığımızın göstergesidir. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımıztörenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı' açıklamasını yaptı.

Törende, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki rolüyle 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünü alan Murat Ünalmış "Bir Zamanlar Çukurova 2017 Eylül'den beri emek veriyoruz, hummalı bir çalışma var. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödülü onlar adına alıyorum" dedi.

'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçilen Ebru Şahin ve Hercai dizisi anons edilince salonda alkış tufanı koptu. Şahin "Bu benim ilk ödülüm, kalbimizle yaptığımız işle takdir görmek çok kıymetli. Ekip arkadaşlarıma ve menajerim Abdullah Bulut'a teşekkür ediyorum" şeklindekonuştu. Ebru Şahin, ilk ödülünü aldığı dakikalarda twitter'da Türkiye gündemine girerek 'trendingtopic' oldu.

'Yılın En İyi Komedi Oyuncusu' ödülünü kucaklayan Sinan Çalışkanoğlu "Konservatuarsınavına Ufuk'la beraber girmiştik, ilk sınavı ikimiz kazandık. Ben konservatuarı kazanamadımama o bana şu anda ödül veriyor" diyerek herkesi güldürdü.

'Yılın En İyi Romantik Komedi Oyuncusu' seçilen Furkan Palalı, "Kadınların başarılı olması hepimizin koltuklarını kabartıyor. Partnerim Aslı Bekiroğlu ve kızım rolündeki Lavinya'ya teşekkür. Bu ödülü onlar adına alıyorum" cümleleriyle tüm kadınlara selam gönderdi.

'Kimse Bilmez'deki 'Pilot' rolüyle 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görülen Burak Serdar Şanal "Uzun saatler çoluğunu çocuğu anne babasını dahi göremeyen ekibimdeki herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü onlar için alıyorum" diyerek ödülü ekibine ithaf etti.

"YAPACAĞIMIZ İŞLERDE GENÇLERİ TESİR ALTINA ALDIĞIMIZI UNUTMAYALIM"

Deneyimli oyuncu Vildan Atasever ise "2000'den beri bu mesleği yapıyorum ama ne zaman sahneye çıksam elim ayağım titriyor. Biz televizyonda bir sürü işler yapıyoruz ve toplumu, gençleri tesir altında bırakıyoruz. Yaptığımız işler çok önemli. Ortadoğu ve Rusya'da da hikayelerimiz anlatılıyor. Yapacağımız işlerde gençlerimizi tesir altına aldığımızı unutmayalım" cümleleriyle dikkat çekti.

HANDE YENER: YENİ NESİL ESKİ TARZ POPTAN HOŞLANMIYOR"

Canan Anderson'un performansından sonra gecenin finalini Hande Yener yaptı. Yener,yaklaşık 1,5 saat süren performansıyla herkesi coşturdu.

Konser öncesi kısa bir röportaj veren Hande Yener: "Bu geceye neşe ve enerji katmak için beni tercih ettiler. Heyecanla 'Krema'yı bekliyorum. Klibi greenbox'ta çektik. Görseller bitmek üzere. Çok az kaldı. Önce şarkıyı, sonra fotoğrafları yayınladım. Merak uyandırmak istemiştim. Sanırım stratejik olarak bunu başardım. Günümüzde artık heyecan hiç yok. Hiçbir iş heyecanlandırmıyor kimseyi. Belki de çok hazır sunulduğu için. Ben de adım adım sunmaya karar verdim." eleştirisinde bulundu. Yener "Ben çok meraklı, araştıran biriyim. O yüzden birçok şeyi yapıyorum. Herkes yapsa vizyonumuz daha da artacak. Seyirciye farklılık sunmalıyız, dinleyiciye enerji vermeliyiz. 80 milyonun buna çok ihtiyacı var" dedi.

EZHEL TARAFTARI!

Kendisine rap müziğin yükselişi sorulan Yener "Yıllardır farklı şeyler yapalım diye söylüyorum. Bir dönem ben yaptım, onun dışında farklılık olmadı müzikte çok aynı tarzda gidildi. O da tabii ki insanları sıktı. Yeni nesil eski tarz poptan hoşlanmıyor. Pop müziği farklı tarzlarda sunabilirdik. Hiç değişmedi, hep aynı tarz ritimler, aynı şarkılar. Bir projemde rap müziği gelecek" açıklamasını yaptı. Reynmen'in youtube'daki rekoru hakkında yorumu istenen sanatçı "Herkes barıştı. Popüler kültür böyle bir şey. Reynmen'in tıklanma olayı bence gerçek. Sosyal medyada çok tıklanan, merak edilen biri. Normal olabilir. Milyonların tıklanması da olay değil. En çok kim konser yapıyor, kim işe gidiyor ona bakmak lazım. Milyonlar tıklanıyor, evde oturuyor bazıları mesela. Reynmen için konuşmuyorum. Oradaki rakamlar konsere yansımıyor" dedi. Hande Yener, 'Ben Fero mu Reynmen mi?' diye sorulması üzerine 'Ezhel' diyerek kahkaha attı.