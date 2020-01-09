Türkiye liglerine Fransız damgası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye liglerine Fransız damgası! - Son Dakika Spor

Türkiye liglerine Fransız damgası!

6 saat önce

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele eden kulüplerde 62 farklı ülkeden 236 yabancı futbolcunun forma giydiği ve 43 oyuncu ile de Fransızların başı çektiği kaydedildi.

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele eden kulüplerde 62 farklı ülkeden 236 yabancı futbolcunun forma giydiği ve 43 oyuncu ile de Fransızların başı çektiği kaydedildi. TFF 1. Lig'de 110 yabancı yer alırken, bunların çoğunluğunu Fransızlar (12) oluşturdu.


YAŞ ORTALAMASI 28.71


Süper Lig'deki yabancı uyruklu profesyonel futbolcuların yaş ortalaması 28,71 olarak belirtilirken, Türkiye'den başka ülkeye transfer olan yabancı futbolcu sayısının da 94 olduğu vurgulandı.


Raporda 1. amatör liglerde mücadele eden kulüplerde 52, 2. amatör liglerde mücadele eden kulüplerde ise 31 olmak üzere toplam 83 yabancı uyruklu futbolcu olduğu belirtildi. TFF'ye tescilli profesyonel yerli futbolcu sayısı da 3 bin 372 olarak açıklandı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:31 
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