Son Dakika Haberleri: Türkiye Liglerine Yerel Seçim Ayarı

Türkiye Liglerine Yerel Seçim Ayarı

1 saat önce

TFF 2. ve 3. Lig'de 31 Mart'ta oynanması gereken 29. hafta maçları aynı gün yapılacak yerel seçimler nedeniyle 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Liglerine Yerel Seçim Ayarı, System.String[]
TFF 2. ve 3. Lig'de 31 Mart'ta oynanması gereken 29. hafta maçları aynı gün yapılacak yerel seçimler nedeniyle 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

2. ve 3. Lig'de 28. hafta maçları 23-24 Mart tarihleri arasında oynanacak ve daha sonra bir haftalık ara verilecek. 30-31 Mart tarihleri arasında oynanması gereken 29. hafta maçları 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Süper Lig ve 1. Lig'de ise maçlara 7 Nisan'a kadar ara verildi.

Diyarbakır takımlarının programı

28. hafta maçlarında Amed Sportif Faaliyetler, 23 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da İstanbul'da Eyüpspor'la karşılaşacak. Amedspor'un 3 Nisan Çarşamba günkü rakibi ise saat 14.30'da Yeni Diyarbakır Stadı'nda Ankara Demirspor olacak. Diyarbekirspor ise 28. hafta karşılaşmasında 24 Mart Pazar günü Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 14.30'da Bayburt Özel İdarespor'la ve 29. hafta mücadelesinde de 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da deplasmanda Yeni Çorumspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kütahya'da Dev Yayın Balığı Satışa Sunuldu Türkiye'de Liglere Yerel Seçim Ayarı Beşiktaş, Galatasaraylı Linnes'in Peşinde Ayrılacakları Konuşulan Sneijder ve Yolanthe'den Sürpriz Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:11:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Liglerine Yerel Seçim Ayarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]