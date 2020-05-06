Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor - Son Dakika Ekonomi

Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor

6 saat önce

Türkiye'ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi olan 19 bin 224 TEU'luk gemi, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı.

Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor, System.String[]

Türkiye'ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi olan 19 bin 224 TEU'luk gemi, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı.


Korona virüs salgını kapsamında önleyici çalışmaların sürdüğü Türkiye'de bir yandan da ticari faaliyetler hızla sürüyor. Bu kapsamda Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor. Dünya'nın en büyük konteyner gemilerinden olan 19 bin 224 TEU'luk MSC Tina gemisi, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca limanına yanaştı. Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya gelerek oluşturduğu, 2M konsorsiyumunun Uzak Doğu'dan gerçekleştirdiği seferlerine giriş yapan 398.4 metrelik 19 bin 224 TEU'luk dev gemi, Yarımca'da bulunan limana demirledi.


Pazartesi akşamı Yarımca'daki limana yanaşan dev gemi, yükleme/boşaltma işlemlerini bitirdikten sonra limandan ayrılacak. Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olan MSC Tina, New York'taki meşhur Empire State Building'den 17 metre daha uzunluğunda ve 4.5 futbol sahası büyüklüğünde Tam kapasitede konteynerlerin üst üste yüklenmesiyle 49 bin 800 metreye ulaşan gemi yüksekliği, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan 60 kat daha büyük hale geliyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:29 Kaynak: İHA


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