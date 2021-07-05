Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından ilk ayağı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da tamamlandı.
TMF'den yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayak yarışına 80 sporcu katıldı.
Çatalca Belediyesi'nin destekleriyle Yeditepe Motor Sporları Kulübünün Yeditepe Motokros Pisti'nde organize ettiği şampiyonada dereceye giren sporcular kupalarını Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, başkan yardımcısı Hüseyin Aydın, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, Motokros Komisyon Başkanı Zeynur Öztürk, Yeditepe Motor Sporları Kulübü Başkanı Zeki Başaran ve Liqui Moly Yöneticisi Malik Akkafa'dan aldı.
Şampiyonanın ikinci ayağında kürsüye çıkan isimler şöyle:
MX
Şakir Şenkalaycı (AVMK-KTM), Eray Esentürk (YMK-Kawasaki), Murat Başterzi (BMK-KTM)
MX1
Mustafa Çetin (BEMK-Yamaha), Batuhan Demiryol (AVMK-KTM), İlhan Ataş (YMK-KTM)
MX2
Emircan Şenkalaycı (AVMK-KTM), Ata Kahvecioğlu (Smyrna-Husqvarna), Buğrahan Bayraktar (BAMOS-KTM)
MX2 JR.
Ata Kahvecioğlu (Smyrna-Husqvarna), Buğrahan Bayraktar (BAMOS-KTM), Ömer Uçum (Kartepe-KTM)
Senior
Ceyhun Kalfalı (YMK-KTM), Cüneyt Öztürk (UMOK-Kawasaki), Engir Kır (YMK-KTM)
Veteran
Engin Kır (YMK-KTM), Hüseyin Neziroğlu (Kartepe-KTM), Ertuğrul Toptaş (UMOK-Yamaha)
MX85
Baran Bulut Kocaman (FOSK-GasGas), Ali Akkafa (STMOK-GasGas), Selen Tınaz (YMK-KTM)
MX65
Efe Okur (AVMK-KTM), Ahmet Berkay Sarıay (Karetepe-Yamaha), Hasan Hüseyin Baş (AVMK-KTM)
MX50
Poyraz Bor (Kartepe-GasGas), Ahmet Akif Ulusan (F-KTM), Aslan Osmanpaşaoğlu (AVMK-KTM)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da yapıldı - Son Dakika Spor