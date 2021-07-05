Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da yapıldı

Çatalca Belediyesi'nin destekleriyle Yeditepe Motor Sporları Kulübünün Yeditepe Motokros Pisti'nde organize ettiği şampiyonada dereceye giren sporcular kupalarını Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner , başkan yardımcısı Hüseyin Aydın , TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım , Motokros Komisyon Başkanı Zeynur Öztürk, Yeditepe Motor Sporları Kulübü Başkanı Zeki Başaran ve Liqui Moly Yöneticisi Malik Akkafa'dan aldı.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayak yarışına 80 sporcu katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından ilk ayağı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul 'da tamamlandı.

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