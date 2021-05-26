Dünya Altın Konseyi (WGC) en büyük altın rezervine sahip 40 ülkeyi açıkladı. Türkiye, nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.
WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkeler şu şekilde sıralandı:
Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton
Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 512,6 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton
Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton
Son Dakika › Ekonomi › En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi - Son Dakika Ekonomi