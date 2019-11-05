Son Dakika Haberleri: Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı
Son Dakika Spor Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı

6 saat önce

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mersin'deki Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin 5 ve 10 liradan satışa sunulduğu duyuruldu.

Türkiye-Litvanya karşılaşması 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

basketbol, Litvanya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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