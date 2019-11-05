Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mersin 'deki Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin 5 ve 10 liradan satışa sunulduğu duyuruldu.

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